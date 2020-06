Dalla Francia – Niente Milan per Paul Mitchell: accordo col Monaco

MILAN NEWS – Secondo alcune indiscrezioni delle scorse settimane, Ralf Rangnick lo avrebbe voluto in rossonero, ma Paul Mitchell avrebbe accettato la proposta del Monaco e diventerà a breve il nuovo direttore sportivo del club monegasco. Secondo quanto riportato questa mattina da L’Equipe, dunque, questa decisione rappresenterebbe un ostacolo in più per la costruzione del management rossonero in vista della prossima stagione, dal momento che Rangnick avrebbe voluto fortemente l’ex Tottenham con sé in questa nuova avventura.

Con l’esclusione di Mitchell, attuale capo degli osservatori del Lipsia, si alzano le possibilità che il prossimo anno possa rimanere come direttore sportivo Frederic Massara. L’ex dirigente giallorosso, come è noto, è in bilico vista la probabile rivoluzione estiva che farà seguito in casa Milan con l’arrivo di Rangnick, ma non è da escludere nemmeno una sua permanenza a differenza di Paolo Maldini il cui futuro appare sempre più incerto. Intanto, Pioli riscopre Paquetà: doppietta ieri nel test amichevole>>>

