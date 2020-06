Verso Juventus-Milan: Rafael Leao deve dare un segnale

MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese giunto nell’estate 2019 dai francesi del Lille, sia uno dei simboli della tormentata stagione dal Milan: alte aspettative, basso rendimento.

L’assenza, però, di Zlatan Ibrahimovic, che un infortunio muscolare al polpaccio destro terrà fuori almeno fino a luglio, lascerà il palcoscenico rossonero a Rafael Leao. Per il ‘CorSera‘, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino, toccherà a lui.

Pagato, secondo il quotidiano generalista, 40 milioni di euro (anche se, in realtà, sembrano essere molti, ma molti di meno, n.d.r.), ora Rafael Leao dovrà dare un segnale. Qualche colpo ad effetto in un mare di discontinuità, infatti, non bastano più, perché il Milan ha bisogno dei suoi gol.

Il Diavolo, oltre che su Rafael Leao, dovrà poter fare affidamento su un altro giovane potenziale top player che finora ha deluso su tutta la linea … CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO >>>