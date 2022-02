Milan, Kessié in caduta libera: il contratto lo sta condizionando

Franck Kessié tornerà titolare in Milan-Udinese venerdì pomeriggio. L'ivoriano, però, non sembra più lo stesso. Andrà via a fine stagione

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan, che tornerà titolare venerdì pomeriggio, alle ore 18:45, a 'San Siro', in occasione della sfida contro l'Udinese, valida per la 27^ giornata di Serie A. Kessié giocherà in mediana, però, soltanto perché è squalificato Ismaël Bennacer.

Al di là di questa chance offertagli dallo stop per un turno del franco-algerino, Kessié sembra essere in caduta libera secondo il quotidiano torinese. Anche se il forte ivoriano non ha mai dato l'impressione, in passato, di essere particolarmente sensibile, è evidente come, in questo momento, stia avvertendo tutta la pressione per il mancato rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Soprattutto nel momento in cui la scelta di Kessié di non rinnovare con il Milan è apparsa chiara i tifosi hanno deciso di contestarlo apertamente. È accaduto due settimane fa in casa contro la Sampdoria, la prima delle due partite consecutive dove Kessié è partito dalla panchina nonostante Brahim Díaz, sulla trequarti, stia facendo tutto fuorché brillare.

Dopo che, la scorsa estate, Kessié aveva giurato amore eterno al Milan, ha voltato le spalle al club e, dal prossimo 1° luglio, farà come hanno fatto Gianluigi Donnarumma e l'amico Hakan Çalhanoğlu: si accaserà a parametro zero in un'altra società. Il Milan, per 'Tuttosport', starebbe rendendo la vita dell'ivoriano molto più complicata rispetto ai suoi due ex compagni di squadra, protetti e difesi fino all'ultimo.

Non è escluso che in Milan-Udinese, venerdì, Kessié possa andare incontro ad altre bordate di fischi. Il Milan ha fatto di tutto per trattenerlo, fino ad offrirgli un ingaggio tre volte superiore quello attualmente percepito. Capito, però, che non avrebbe avuto modo di confermarlo, il club rossonero si è cautelato per tempo. Riporterà a casa Yacine Adli dal Bordeaux e Tommaso Pobega dal Torino, tratta Renato Sanches con il Lille.

