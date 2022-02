Calciomercato Milan – Asse con il Lille anche per Renato Sanches

Renato Sanches è il primo obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Sostituirà Franck Kessié, che andrà via a parametro zero a luglio

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il fondo Elliott, per il calciomercato estivo del Milan, avrebbe deciso di stanziare 100 milioni di euro per rinforzare la squadra in ogni settore del campo. Di questi soldi, il Milan ne destinerà circa 30 all'acquisto di Renato Sanches, classe 1997, centrocampista portoghese del Lille.

Nelle intenzioni del club meneghino, infatti, l'ex Benfica e Bayern Monaco è visto come l'ideale sostituto di Franck Kessié, destinato a lasciare il Diavolo a parametro zero dal prossimo 1° luglio. La cifra destinata all'acquisto di Renato Sanches non è folle, ma neanche bassa.

Questo dimostra come il fondo Elliott sia sempre più coinvolto nelle sorti del Milan. I buoni rapporti tra Milan e Lille favoriranno il doppio colpo con i francesi: oltre Sanches, infatti, per la difesa i rossoneri vogliono mettere le mani su Sven Botman. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

