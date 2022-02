Calciomercato Milan – Dalla Spagna – “Barcellona su Kessié, ma …”

Franck Kessié dovrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo a parametro zero. Destinazione probabile? Il Barcellona di Xavi

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996, dovrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo a parametro zero. Finora, infatti, non è mai stato trovato un accordo sul rinnovo del contratto dell'ex atalantino, in scadenza il 30 giugno, per via della distanza che c'è tra domanda del giocatore (almeno 8 milioni di euro netti a stagione) ed offerta del Milan (6).

Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo' oggi in edicola in Spagna, Kessié resta nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Al Barça Kessié piace perché è sì un giocatore fisico, ma anche dotato di buona tecnica e perché calcia i rigori. E poi è gratis. Il giocatore, ad ogni modo, chiederebbe un 'bonus trasferimento' per accettare di passare a costo zero alla corte blaugrana.

Per 'MD' quello di Kessié non è un profilo da tipico DNA del Barcellona, però è ritenuto interessante perché differente da tutti gli altri centrocampisti in rosa (Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Gavi, Nico, Riqui Puig) e poi perché arriverebbe senza dover pagare il cartellino. Importante, visti i problemi economici in cui versa di recente il club presieduto da Joan Laporta.

Chiaramente, però, il Barcellona vorrebbe mettere le mani su Kessié del Milan nel calciomercato estivo 2022 ad un paio di condizioni. Ovvero che intorno a lui non si scatenino aste e che non si paghino commissioni esagerate al suo entourage per il trasferimento del giocatore in Catalogna. Ora tocca a Kessié ed al suo manager, George Atangana, decidere se accettare l'offerta catalana o qualsiasi altra abbiano in mano. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

