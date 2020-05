Allenatore Milan – Allegri, prende quota l’ipotesi PSG: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina ha sottolineato come, dopo un anno sabbatico in seguito il licenziamento dalla Juventus, il tecnico livornese Massimiliano Allegri sia pronto, finalmente, a tornare in panchina.

I ‘rumors’ di calciomercato, in queste ore, hanno accostato Allegri alla panchina del Milan, da lui già occupata dal giugno 2010 al gennaio 2014, quando, in seguito alla sconfitta per 3-4 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia contro il Sassuolo, fu esonerato in favore di Clarence Seedorf. Allegri, però, è manager ambito anche in ambito internazionale.

Nell’ultimo anno ha studiato inglese, magari per farsi trovare pronto per una chiamata dalla Premier League: si parla, in quest’ottica, del forte interesse del Manchester United e del Newcastle per ‘Acciughina’. Per la ‘rosea’, però, l’opzione che, giorno dopo giorno, starebbe prendendo piede per il suo futuro porta in Francia.

Nonostante un contratto rinnovato esattamente un anno fa, il 25 maggio 2019, il PSG dovrebbe separarsi dal tedesco Thomas Tuchel e, proprio grazie all’ex rossonero Leonardo, direttore sportivo del sodalizio transalpino, starebbe pensando di proporre ad Allegri la panchina di una squadra fortissima, con un attacco atomico composto da Neymar, Kylian Mbappé e Mauro Icardi.

PSG, dunque, al momento in pole position per Allegri, il quale, però, vista l’incertezza sulla conclusione di molti campionati nazionali per via dell’emergenza coronavirus, potrebbe anche pazientare qualche altro mese e, magari, entrare in corsa in autunno, sebbene questa, di principio, sia un’idea che non gli faccia fare salti di gioia. INTANTO IL MILAN PERDE ZLATAN IBRAHIMOVIC PER INFORTUNIO. ED I TIFOSI SI DISPERANO SUI SOCIAL >>>