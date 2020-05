Allenatore Milan – Condò: “Rangnick? Attenzione ad Allegri…”

MILAN NEWS – L’opinionista Paolo Condò, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della situazione sulla panchina del Milan. Fatta per Ralf Rangnick? Condò ha un’altra opinione in merito: “Non so come andrà a finire la storia del Milan con Rangnick, se eventualmente dovesse arrivare solo come direttore sportivo. Non mi sorprenderei di una mossa a sorpresa con Allegri, in una squadra da ricostruire”.

