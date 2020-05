Calciomercato Milan – Boga, la Juventus pronta a chiudere? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Jeremie Boga ha stregato tutti. L’esterno d’attacco del Sassuolo è letteralmente esploso in questo campionato e, prima dello stop causa coronavirus, aveva collezionato 8 gol e 5 assist in 24 presenze complessive. Numeri che hanno fatto innamorare il Milan, che lo ha inserito nella lista della spesa per la prossima sessione di calciomercato. Boga sarebbe un innesto importantissimo per i rossoneri, perché porterebbe freschezza e tecnica, qualità che sembrano mancare un po’ negli ultimi anni.

Attenzione però alla concorrenza, che potrebbe essere di una squadra italiana. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon’, la Juventus sarebbe moto interessata al giocatore e addirittura viene riportata la notizia di una trattativa in fase avanzata tra i bianconeri e il Sassuolo, due club che storicamente sono in ottimi rapporti. Milan beffato? Steremo a vedere, sono attesi ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

