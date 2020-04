Allenatore Milan, Allegri è nel mirino del Newcastle

NEWS MILAN – Futuro in Premier League per Massimiliano Allegri? Il tecnico, accostato al Milan nelle scorse settimane, sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Secondo quanto riportato dal Sun, Mike Ashley, attuale proprietario del club inglese, sarebbe pronto a cedere al principe Mohammed bin Salman per una cifra pari a 300 milioni di sterline.

I nuovi proprietari vorrebbero proprio Allegri a guidare la squadra, anche se al momento in pole position sembra esserci Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool e Napoli che ha già guidato il Newcastle prima di trasferirsi in Cina, più precisamente al Dalian Yifang. A proposito di Milan, salgono le quotazioni di Pioli, continua a leggere >>>

