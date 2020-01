Calciomercato Inter – Tonali nel mirino delle big: nerazzurri in pole

CALCIOMERCATO INTER – Il calciomercato invernale è anche il momento ideale per piazzare le basi in vista dei colpi estivi più pregiati. Uno dei gioielli che offre la nostra Serie A è Sandro Tonali: il giocatore del Brescia ha svariati corteggiatori sia in Italia che in Europa. Il Presidente Massimo Cellino intanto è pronto a scatenare l’asta.

Tonali nei mesi scorsi aveva dichiarato il suo interesse di giocare nel Milan di Gattuso, suo idolo quando era bambino. Le cose al Milan sono cambiate, ma non l’interesse del Diavolo per la giovane rondinella. Cellino è stato categorico, il giovane regista non si muove se non a giugno, ecco quindi che è stato fissato anche il prezzo base: 50 milioni di euro.

Dopo le voci che vedevano favorita la Juventus, stando a quanto riporta “TuttoSport”, l’Inter sembra aver mosso passi concreti nei confronti del talentuoso centrocampista. Come una partita a scacchi, dopo il contropiede della Juventus su Kulusevski, ecco la mossa dell’Inter su uno degli obiettivi dei bianconeri oltre che dei cugini rossoneri: Sandro Tonali.

Ieri, infatti, l’avvocato Beppe Bozzo, agente del centrocampista insieme a Roberto La Florio, ha avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra. Una visita di cortesia, ma intanto l’Inter è voluta entrare con decisione in una delle future sfide di mercato. Intanto Tonali è concentrato sulla stagione, il talento vuole raggiungere la salvezza con la squadra e l’allenatore che ha puntato su di lui, inoltre vorrebbe un posto nei partenti per Euro 2020. Il Milan sta continuando a preparare la delicata trasferta di Cagliari, per le ultime, continua a leggere >>>

