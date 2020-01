Calciomercato Milan – L’Inter accelera per Tonali: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’Inter prova a fare il colpaccio. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe provando ad accelerare per Sandro Tonali, seguito anche da Milan e Juventus: nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra Ausilio, ds interista e l’avvocato Bozzo, uno degli agenti del centrocampista del Brescia.

L’incontro è stato informale, ma è evidente come l’Inter voglia “rispondere” all’attacco della Juventus, che gli ha soffiato Kulusevski quasi al rush finale. Più defilato per Tonali il Milan, che comunque continua a stare alla finestra in modo da cogliere eventuali opportunità. Intanto è sempre più vicina la cessione di un calciatore in casa rossonera, continua a leggere >>>

