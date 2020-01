Calciomercato Inter – Gabigol e Lazaro (ma non solo) per fare cassa

CALCIOMERCATO INTER – Non solo acquisti in casa Inter. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta deve cedere per poter finanziare i quattro colpi in entrata ormai quasi in chiusura.

Sul fronte Gabigol, la trattativa con il Flamengo sembra essersi sbloccata; Valentino Lazaro invece, piace al Newcastle. Stando a quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, la pedina che sta per far scattare il domino del mercato dell’Inter è la cessione di Gabigol al Flamengo, sul punto di concretizzarsi. Affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni più bonus. L’Inter dovrebbe assicurarsi pure il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

La seconda pedina porta il nome di Lazaro, che non ha convinto Antonio Conte e che adesso dovrebbe partire in prestito per trovare continuità e non perdere il ritmo, anche in vista del suo Europeo con l’Austria. Il giocatore ha tanti stimatori in Bundesliga, ma fino ad ora l’unico tentativo concreto per l’acquisto è stato fatto dal Newcastle, club di Premier League.

Un altro nome in partenza è quello di Federico Dimarco che, dopo la buona prova in Coppa Italia contro il Cagliari, andrà con ogni probabilità in prestito all’Hellas Verona. Infine, nonostante le smentite dell’agente, c’è un altro giocatore che può lasciare Appiano Gentile: Matias Vecino. Sia per un fatto di ruolo, sia per un fatto di soldi, l’uruguaiano dovrebbe uscire dall’Inter per far posto a Christian Eriksen.

Dopo le voci di un possibile scambio con il Milan e con Franck Kessié, al momento ci sono stati i sondaggi dell’Everton di Carlo Ancelotti e della Lazio. L’Inter vuole almeno 20 milioni di euro. In casa Milan occhi puntati sul terzino del Wigan: per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

