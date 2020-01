Calciomercato Inter – Gabigol è la chiave per l’arrivo di Eriksen e Giroud

CALCIOMERCATO INTER – Siamo quasi al giro di boa del calciomercato di gennaio e per l’Inter inizia la fase della concretizzazione. Il tecnico Antonio Conte dopo il pareggio contro l’Atalanta (1-1) ha messo fretta alla società ribadendo la necessità di puntellare la rosa con innesti di qualità. Dal pallino Arturo Vidal, passando per Christian Eriksen, Ashley Young e Olivier Giroud, sarà una spesa all’inglese.

Stando a quanto riporta “Calciomercato.it”, questa sarà una settimana decisiva per il futuro di Gabigol. Il brasiliano, dopo la stagione in prestito, avrebbe raggiunto l’accordo economico con il Flamengo per il ritorno in Brasile a titolo definitivo. L’intesa con in nerazzurri sarebbe attorno ai 18 milioni di euro più il 20% di una futura rivendita del calciatore.

Altro scossone al calciomercato interista è il cambio di panchina in casa Barcellona, con l’arrivo di Quique Setién al posto di Ernesto Valverde, si complicano i piani su Vidal. L’Inter ha virato su Eriksen e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta lo vuole per gennaio: l’entourage del giocatore ha un’intesa di massima con il club, ora si deve trattare con il Tottenham che però chiede 20 milioni di euro.

Rimanendo in Inghilterra, è arrivato il si di Giroud al contratto fino al 2021 messo sul piatto da Marotta, mentre il direttore sportivo Piero Ausilio non ha smosso il Chelsea che continua a chiedere 10 milioni di euro per il suo cartellino. L’Inter sembrerebbe ferma alla metà. Entro questa settimana dovrebbero comunque esserci dei risvolti sulle trattative, prima di affondare il colpo decisivo e far contento Conte.

Milan nel frattempo al lavoro anche sul mercato in uscita. Su Franck Kessié si sono accesi i radar inglesi: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android