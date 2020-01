Calciomercato Inter – Vecino piace alla Lazio, Marotta chiede 20 milioni

CALCIOMERCATO INTER – È ormai ai ferri corti con l’Inter. Il centrocampista uruguagio, Matias Vecino, ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra di voler lasciare Appiano Gentile e accasarsi in un’altra squadra. Oltre all’interessamento del Milan, nelle ultime ore si fa forte il pressing diCarlo Ancelotti e del suo Everton.

Non è tutto però, in Serie A sembrerebbe esserci una nuova pretendente: stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport,la Lazio avrebbe intenzione di fare un tentativo e bussare alla porta dell’Inter. I biancocelesti avrebbero effettuato un sondaggio per ottenere il prestito con diritto di riscatto, ma l’Inter lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo.

La dirigenza nerazzurra chiede una cifra pari a circa 20 milioni di euro, utilissimi per accelerare le trattative che portano a Olivier Giroud e a Christian Eriksen, di Chelsea e Tottenham. La pista è comunque aperta, anche se difficilmente Lotito sarà pronto a investire quella cifra, soprattutto a gennaio. Pochi giorni e si torna in campo, a San Siro sarà Milan-Udinese. Per le ultime, continua a leggere >>>

