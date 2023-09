Cagliari-Milan, Sacchi: “Partita scialba. Squadra poco compatta”

Il Milan vince per 1-3 sul campo del Cagliari . Una partita importante per i rossoneri che sono riusciti a rimontare nel primo tempo. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha commentato anche la vittoria del Diavolo in Sardegna. Ecco il suo commento.

"...Cagliari-Milan è stata una partita scialba. Stefano Pioli ha messo in campo tanti giocatori nuovi, di quelli che finora avevamo visto poco. Non è stata una grande partita, il Milan è riuscito a rimediare all'1-0 anche grazie all'aiuto di Radunovic. Alla fin fine, credo sia stata una gara modesta, risolta grazie alla superiorità di alcuni giocatori. La squadra era partita forte ma anche con poca compattezza, infatti in questa maniera si è esposta alle ripartenze degli avversari, forse la sola fase di gioco che tutte le squadre italiane sanno fare. Il Milan ha subito due o tre contrattacchi, poi è arrivato l'aiuto del portiere del Cagliari nel primo gol e in parte anche nel secondo, mentre il terzo è stato un bel tiro di Loftus-Cheek. Diciamo che per vincere i rossoneri non si sono distrutti di fatica. Penso che nel calcio conti molto il fattore compattezza. Se una squadra è compatta allora è facile raddoppiare, collaborare. Più ti allunghi e più tutto diventa complicato. Certo, il pressing lo puoi fare anche così, ma non è la stessa cosa. Tre sono i punti più importanti secondo me: la compattezza, l'aggressione e la comunicazione. Il Milan ha giocatori di valore, si spera che crescano ulteriormente. Se riusciranno a farlo seguendo questa traccia, credo che il materiale per andare forte ci sia".