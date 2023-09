Cagliari-Milan, male l’approccio: bene le ‘riserve’ rossonere

Okafor prima punta?

Resta l'impressione, continua il quotidiano, che Okafor non sia una vera prima punta, ma il gol del pari dimostra come lo svizzero possa comunque tornare utile anche in quel ruolo. Sabato contro la Lazio dovrebbero comunque tornare titolari in attacco sia Leao che Giroud.