Cabrini: “Theo Hernández può diventare un campione”

NEWS MILAN – Antonio Cabrini, ex terzino sinistro della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato in maniera più che positiva del milanista Theo Hernández ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Cabrini su Theo Hernández: “I prossimi tre anni saranno decisivi per la sua crescita, deve migliorare sull’aspetto difensivo, ma può diventare un campione. Il gol all’Udinese è di qualità altissima, solo chi ha piedi e fegato calcia così”.

Allo stesso quotidiano generalista, intanto, ha parlato anche il suo agente, Manuel García Quilón, apparso piuttosto chiaro sul futuro del suo assistito: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

