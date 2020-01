Theo Hernández, quarto miglior difensore goleador in Europa

NEWS MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, con 6 gol stagionali, di cui 5 in Serie A ed uno in Coppa Italia, il terzino sinistro francese Theo Hernández, classe 1997, è l’attuale capocannoniere del Milan nell’annata 2019-2020.

Come media realizzativa, inoltre, ha incalzato il quotidiano romano, Theo Hernández è il quarto miglior difensore dei Top 5 campionati europei: prima di lui, infatti, soltanto Philipp Max (Augsburg, 6 gol tutti in campionato), Robin Gosens (Atalanta, 7 gol) e Martin Hinteregger (Eintracht Francoforte, 7 gol).

Il valore di mercato di Theo Hernández è più che raddoppiato rispetto ai 20 milioni di euro pagati qualche mese fa dal Milan per acquistarlo. Ma può andare via già la prossima estate? Ecco cosa ha detto il suo agente: continua a leggere >>>

