Ag. Theo Hernández: “Resterà dov’è: il Milan è il posto giusto per lui”

CALCIOMERCATO MILAN – Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese che il Milan, la scorsa estate, ha prelevato a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro, oggi vale molto, ma molto di più.

Merito dei 6 gol stagionali già messi a segno tra Serie A e Coppa Italia, ma, soprattutto, di un rendimento incredibile sul terreno di gioco. Il rischio, concreto, che su Theo Hernández si avventino, a partire dalla prossima estate, i top club d’Europa è pertanto più che un’ipotesi.

Il suo agente, Manuel García Quilón, ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha però scongiurato il pericolo che Theo Hernández lasci il Milan così presto: “Resterà dov’è, il Milan è il posto giusto per lui, Theo ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo”, le sue parole.

Il Milan, dunque, si gode il suo formidabile numero 19, capocannoniere attuale, in stagione, della squadra di Stefano Pioli. Per tutte le sue statistiche da record, guardate questo video!

