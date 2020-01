VIDEO MILAN – Cinque gol in campionato, sei totali in stagione. Theo Hernandez ha avuto un impatto devastante sul Milan. Il terzino francese è decisamente l’uomo in più per la squadra rossonera. Già eguagliato il numero di gol di Serginho e Christian Panucci. Una stagione da incorniciare e che ancora è solo a metà. Nel video il punto sul 19 rossonero.

