Bucchioni: “L’atteggiamento del Milan ha sorpreso il Napoli”

Milan-Napoli ha messo in evidenza una squadra - i rossoneri - che è pronta a lottare per posizioni di vertice in campionato. I partenopei, pur non avendo giocato una brutta partita, sono stati sorpresi dall'atteggiamento aggressivo e combattivo degli uomini di Massimiliano Allegri. Il Milan, infatti, ha approcciato molto bene la gara, trovando subito il vantaggio e poi raddoppiando nel corso del primo tempo. Il tecnico livornese, in poco tempo, sembra aver trovato la quadra. I suoi giocatori girano a meraviglia e, soprattutto, hanno unità d'intenti. Tutti sembrano focalizzati verso lo stesso obiettivo. Di seguito, riportiamo uno stralcio dell'editoriale di Enzo Bucchioni per 'tuttomercatoweb.com'.