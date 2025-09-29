Milan-Napoli ha messo in evidenza una squadra - i rossoneri - che è pronta a lottare per posizioni di vertice in campionato. I partenopei, pur non avendo giocato una brutta partita, sono stati sorpresi dall'atteggiamento aggressivo e combattivo degli uomini di Massimiliano Allegri. Il Milan, infatti, ha approcciato molto bene la gara, trovando subito il vantaggio e poi raddoppiando nel corso del primo tempo. Il tecnico livornese, in poco tempo, sembra aver trovato la quadra. I suoi giocatori girano a meraviglia e, soprattutto, hanno unità d'intenti. Tutti sembrano focalizzati verso lo stesso obiettivo. Di seguito, riportiamo uno stralcio dell'editoriale di Enzo Bucchioni per 'tuttomercatoweb.com'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Bucchioni: “L’atteggiamento del Milan ha sorpreso il Napoli”
RASSEGNA STAMPA
Bucchioni: “L’atteggiamento del Milan ha sorpreso il Napoli”
Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria del Milan sul Napoli all'interno del suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'
Milan-Napoli, il commento di Bucchioni—
LEGGI ANCHE: Modric: grinta, corsa e voglia di un ventenne. Ecco perché è un campione. Come Pirlo>>>
Il commento di Bucchioni: "Il Milan fin dall’inizio arrivava primo su tutti i palloni, non mollava un centimetro. Questo atteggiamento ha sorpreso nettamente un Napoli in difficoltà di organico in difesa, ma in difficoltà in assoluto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA