Bucchioni: “L’atteggiamento del Milan ha sorpreso il Napoli”

Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria del Milan sul Napoli all'interno del suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'
Redazione PM

Milan-Napoli ha messo in evidenza una squadra - i rossoneri - che è pronta a lottare per posizioni di vertice in campionato. I partenopei, pur non avendo giocato una brutta partita, sono stati sorpresi dall'atteggiamento aggressivo e combattivo degli uomini di Massimiliano Allegri. Il Milan, infatti, ha approcciato molto bene la gara, trovando subito il vantaggio e poi raddoppiando nel corso del primo tempo. Il tecnico livornese, in poco tempo, sembra aver trovato la quadra. I suoi giocatori girano a meraviglia e, soprattutto, hanno unità d'intenti. Tutti sembrano focalizzati verso lo stesso obiettivo. Di seguito, riportiamo uno stralcio dell'editoriale di Enzo Bucchioni per 'tuttomercatoweb.com'.

Milan-Napoli, il commento di Bucchioni

Il commento di Bucchioni: "Il Milan fin dall’inizio arrivava primo su tutti i palloni, non mollava un centimetro. Questo atteggiamento ha sorpreso nettamente un Napoli in difficoltà di organico in difesa, ma in difficoltà in assoluto".

