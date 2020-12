Benevento-Milan: tornerà Kessié. Attesa per Kjaer e Ibra | Serie A News

Benevento-Milan, giocherà Kessié che ha scontato la squalifica

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, classe 1996, dopo aver scontato la squalifica in campionato, tornerà titolare in Benevento-Milan. La gara, in programma il prossimo 3 gennaio 2021, sarà la prima del nuovo anno per la squadra di Stefano Pioli.

Kessié, assente in Milan-Lazio 3-2, riprenderà il suo posto da titolare a centrocampo, al fianco di Sandro Tonali, nel 4-2-3-1 di Pioli. Il tecnico rossonero, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, dovrà fare a meno, per la sfida del ‘Vigorito‘, dello squalificato Theo Hernández.

Saranno inoltre assenti per Benevento-Milan anche Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer, per i quali servirà un po’ più di tempo (circa metà gennaio) per rivederli in campo. C’è attesa, poi, su Zlatan Ibrahimović. Lo svedese vorrebbe giocare Milan-Juventus del 6 gennaio prossimo, ma tanto dipenderà dall’esito del controllo al polpaccio che svolgerà in questi giorni.

Il Milan non vuole forzare i tempi del recupero di Ibra per evitare ricadute. La bella notizia per Pioli, oltre al rientro di Kessié, dovrebbe essere il recupero di Simon Kjaer per Benevento-Milan: si era infortunato lo scorso 3 dicembre, a 'San Siro', in Europa League contro il Celtic.