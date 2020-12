Benevento-Milan, Dalot cerca il rilancio | Serie A News

Dalot giocherà titolare nel Milan alla ripresa della Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diogo Dalot, classe 1999, terzino portoghese, giocherà titolare nella fila del Diavolo di Stefano Pioli alla ripresa del campionato di Serie A.

In occasione, infatti, di Benevento-Milan del prossimo 3 gennaio 2021 mancherà lo squalificato Theo Hernández e, pertanto, Dalot giocherà sulla fascia sinistra al posto del francese.

Dalot ha già giocato in quel ruolo in un paio di circostanze, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sfoderando una partita da fenomeno (un gol ed un assist) in Europa League a ‘San Siro‘ contro lo Sparta Praga.

Pioli si fida di Dalot, lo ha utilizzato come primo cambio per far rifiatare, tanto a destra quanto a sinistra, sia Davide Calabria sia lo stesso Theo. Una sola partita fatta molto bene, però, non può bastare.

Benevento-Milan può essere l’occasione del rilancio per Dalot, la sua chance per convincere il Milan a trattarne al più presto il riscatto del cartellino con il Manchester United. Calciomercato Milan: gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco >>>