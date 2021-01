Benevento-Milan 0-2, Pioli: “Puntiamo traguardi ambiziosi” | Serie A News

Benevento-Milan 0-2: il commento di mister Pioli nel post-partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto nel post-partita di Benevento-Milan per commentare lo 0-2 con il quale i suoi ragazzi hanno mantenuto la vetta della classifica in Serie A. Un’impresa, quasi, visto che il Milan ha giocato per un’ora in dieci contro undici per l’espulsione di Sandro Tonali al 33′.

“Negli spogliatoi l’ho abbracciato – ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riprese da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola -. Era dispiaciuto per l’errore. Imparerà anche da queste situazioni. Anche se devo dire, senza polemiche, che fermando l’immagine, gli interventi di quel tipo sembrano tutti falli molto gravi”.

Mercoledì sera, a ‘San Siro‘, arriverà la Juventus. Pioli, dopo Benevento-Milan, ha parlato così del big match. “Non sarà un faccia a faccia decisivo. I risultati delle altre non ci mettono pressione e compensiamo le assenze con prestazioni da squadra. Ce la giocheremo anche contro la Juventus. Contro il Benevento l’inizio non è stato perfetto, ma abbiamo reagito con compattezza. Ci abbiamo messo cuore, qualità, intensità”.

Uno dei segreti di questo Milan, capolista del campionato, sembra essere quello di essere capace di gestire i vari momenti di una partita. "Vinciamo perché abbiamo qualità, ma anche perché facciamo una corsa in più. E se tutti faremo uno sforzo importante, potremo raggiungere traguardi ambiziosi".