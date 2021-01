Benevento-Milan 0-2: gol e highlights (15^ giornata Serie A) | Video

Benevento-Milan 0-2: gol e highlights del match del ‘Vigorito’

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Vittoria numero 11 in 15 gare di Serie A per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono riusciti a rimanere in vetta alla classifica, a +1 sull’Inter, grazie al successo esterno, 0-2, sul campo del Benevento dell’ex Filippo Inzaghi.

Diavolo avanti intorno al 15′ del primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Franck Kessié. Penalty concesso per un fallo di Alessandro Tuia su Ante Rebić. Quindi, al 33′, il Milan è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Sandro Tonali. Cartellino rosso comminato al centrocampista rossonero con l’ausilio del V.A.R..

Quindi, ad inizio ripresa, minuto 49, magia di Rafael Leão per il Diavolo. Palo di Roberto Insigne per il Benevento, legni di Hakan Çalhanoğlu e del solito Kessié per i rossoneri. Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Benevento-Milan del ‘Vigorito‘!

