Inzaghi: “Tra Milan e Juventus tifo Milan. Donnarumma il migliore in Europa”

Benevento-Milan, le dichiarazioni di Inzaghi a Sky Sport nel post-partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Filippo Inzaghi, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Benevento-Milan. La gara, disputatasi allo stadio ‘Vigorito‘, era valida per la 15^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Inzaghi.

Sulla partita

“C’è soddisfazione, se sei rammaricato di perdere col Milan suo dire che stai facendo cose egregie. Mi ricorda la partita di Sassuolo, ma avevamo di fronte il miglior portiere d’Europa (Donnarumma ndr). La squadra ha dato tutto, dopo certe partite fatte così bene ti aspetti un altro risultato. Queste cose ci faranno crescere. Il Milan ci deve fare un gol in un altro modo. Posso dire poco a questa squadra. A inizio anno pensavamo che non avevamo scampo in questo tipo di partite, ma ce la giochiamo con tutti”.

Sul mercato

“Noi dobbiamo salvaguardare un gruppo che ha portato in Serie A a suon di record. Poi è ovvio che se la società riuscirà migliorerà la squadra”.

Sulla partita col Milan

“Non sarà mai come le altre, come con mio fratello. Io farò il massimo sempre per la mia squadra, ma sarà sempre speciale. Tutti torneremo a tifare adesso l’uno per l’altro. Siamo stati avversari per 90 minuti. Tra Milan e Juve tifo Milan, 15 anni e tanti trofei, c’è un rapporto particolare. Me la gusterò”.

Sull’errore al primo gol

“Penso che bisogna giocare quando si può farlo. In quella situazione potevamo farlo meglio, il centrale era troppo spostato, ma non mi va di dare colpe. La costruzione dal basso ci farà prendere gol, ma ce ne farà fare. Può capitare di prendere gol, ma se smettiamo di giocare svanisce ogni speranza di salvezza.

