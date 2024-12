Garlando: “De Ketelaere, Maalox per il Milan. Quando si parla di Maldini…”

Poi Garlando analizza anche la gara : "Il Milan ha giocato un buon primo tempo, sulle ali delle ripartenze, con buon equilibrio e bella intensità. Ma nella ripresa è crollato è evaporato. Ennesimi strafalcioni difensivi e sempre uguali, per disattenzione e leggerezza, con avversari che sbucano alle spalle di Hernandez ed Emerson Royal e segnano".

Garlando: "Quando Fonseca avrà finito con l'arbitro..."

Poi la critica a Fonseca: "Quando avrà finito di incolpare l’arbitro, Fonseca dovrà dare delle risposte: perché il suo Milan si accende e si spegne come un telefonino a una tacca? Perché è crollato nella ripresa e non ha fatto nulla per rianimarlo? Perché la difesa fa sempre gli stessi errori? Che si fa a Milanello?".