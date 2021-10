Atalanta-Milan 2-3, Pioli: “Kessié è stato strepitoso” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Atalanta-Milan 2-3 del 'Gewiss Stadium'. Le sue dichiarazioni più importanti

Nella sua analisi di Atalanta-Milan, Pioli è partito dal quell'ormai famigerato cappotto, 0-5 , rimediato dai rossoneri al 'Gewiss Stadium' di Bergamo il 22 dicembre 2019 . "È giusto ricordarlo, sono due anni che lavoriamo in un certo modo. Ma ora non dobbiamo accontentarci, ma restare umili e disponibili".

Quindi, Pioli ha parlato di Atalanta-Milan del presente. "Abbiamo giocato bene, con qualità, intensità ed energia. È una vittoria pesante che chiude un periodo impegnativo. La squadra ha sempre risposto: stiamo crescendo e lo faremo ancora. Era importante vincere. Sul loro secondo gol c'era un fallo clamoroso, non capisco come si faccia a non fischiarlo. Ma non mi interessa. Sono troppo soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi".