Atalanta-Milan 2-3: “La carica dei ragazzi terribili” | Serie A News

Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium' terminata 2-3 e decisa dalle reti di Davide Calabria, Sandro Tonali e Rafael Leao. I giovani crescono

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Atalanta-Milan , partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 2-3 per i rossoneri, ha dedicato ampio spazio ai 'ragazzi terribili' di mister Stefano Pioli . Già, perché i nuovi intoccabili, in casa Milan, sono giovani, anche giovanissimi, che nella squadra resteranno parecchio e che sono destinati a fare le fortune del Diavolo nel presente e nel futuro.

Si parla, per esempio, come chiavi del successo rossonero in Atalanta-Milan, di Davide Calabria, ieri sera capitano, terzino che ha faticato un po' per imporsi come titolare in squadra e per arrivare ai livelli ottimali di questa fase della sua carriera. Poi ci sono quei ragazzi di talento che, dopo aver impiegato un po' di tempo a crescere, ora sono usciti dal guscio e stanno facendo vedere la loro immensa classe. Due nomi su tutti, Sandro Tonali e Rafael Leao.