Ecco qui riassunto il programma degli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri nel centro sportivo rossonero di Milanello in questi tre giorni di festività natalizie: domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, a 'San Siro' ci sarà l'Hellas Verona
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riassunto, in un breve articolo, il programma degli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri - attualmente secondo in classifica in campionato, con 32 punti, a - 1 dall'Inter capolista - in questi tre giorni di festività natalizie presso il centro sportivo di Milanello.

Oggi, mercoledì 24 dicembre, una vigilia di Natale di lavoro per il Milan. Rafael Leão si allenerà in gruppo. Mancheranno, invece, Matteo Gabbia e Santiago Giménez. Se per Gabbia ci sono chance di recupero per il prossimo impegno del Diavolo, l'attaccante sarà out al 100%: non rientrerà prima di febbraio/marzo in seguito all'operazione alla caviglia.

Domani, giovedì 25 dicembre, il giorno di Natale, sarà libero per tutti: Milanello resterà chiuso. Riaprirà il giorno dopo, venerdì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, per la ripresa degli allenamenti dei rossoneri. Il Milan, lo ricordiamo, domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, affronterà a 'San Siro' l'Hellas Verona di Paolo Zanetti per la 17^ giornata della Serie A 2025-2026.

