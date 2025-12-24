LEGGI ANCHE: Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due 'litiganti', spunta ... >>>
Domani, giovedì 25 dicembre, il giorno di Natale, sarà libero per tutti: Milanello resterà chiuso. Riaprirà il giorno dopo, venerdì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, per la ripresa degli allenamenti dei rossoneri. Il Milan, lo ricordiamo, domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, affronterà a 'San Siro' l'Hellas Verona di Paolo Zanetti per la 17^ giornata della Serie A 2025-2026.
