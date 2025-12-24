Ecco qui riassunto il programma degli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri nel centro sportivo rossonero di Milanello in questi tre giorni di festività natalizie: domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, a 'San Siro' ci sarà l'Hellas Verona

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riassunto, in un breve articolo, il programma degli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri - attualmente secondo in classifica in campionato, con 32 punti , a - 1 dall' Inter capolista - in questi tre giorni di festività natalizie presso il centro sportivo di Milanello .

Oggi, mercoledì 24 dicembre, una vigilia di Natale di lavoro per il Milan. Rafael Leão si allenerà in gruppo. Mancheranno, invece, Matteo Gabbia e Santiago Giménez. Se per Gabbia ci sono chance di recupero per il prossimo impegno del Diavolo, l'attaccante sarà out al 100%: non rientrerà prima di febbraio/marzo in seguito all'operazione alla caviglia.