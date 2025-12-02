Allegri e Conte in vetta: difesa e concretezza i segreti delle loro vittorie

Max Allegri è invece rimasto fedele al suo gioco, fin dalla prima partita. I numeri confermano questa visione, infatti, rispetto allo scorso anno, i rossoneri hanno un baricentro più basso, recuperano il pallone diversi metri indietro e tengono meno la palla. La strategia è chiara: aspettare l'avversario e ripartire con forza. Proprio come successo nel derby nel gol di Pulisic. Fofana recupera la palla e scatto veloce verso la porta di Saelemaekers e Pulisic, gol che vale i tre punti. Similitudine evidente nel gol di Neres che ha regalato la vittoria al Napoli contro la Roma nell'ultimo weekend.
Il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre in pochi punti, ma una cosa è certa: in Italia comandano ancora quei due, i più carismatici del campionato. I vari Chivu, Gasperini, Italiano e Spalletti devono inventarsi qualcosa per contrastare i due veterani, soprattutto negli scontri diretti in cui loro comandando su tutti gli altri.
