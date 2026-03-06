Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Inter, è di nuovo derby: Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti

RASSEGNA STAMPA

Milan-Inter, è di nuovo derby: Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti

Milan-Inter, è di nuovo derby: Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti
Ormai ci siamo. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan e l'Inter torneranno a sfidarsi: le differenze tra Allegri e Chivu
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai ci siamo. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Chivu torneranno a scontrarsi 105 giorni dopo il derby di andata, vinto dai rossoneri grazie ad un gol di Pulisic. Rispetto alla situazione iniziale, tutto è cambiato: l'Inter è prima a ben 10 punti dal Milan grazie a 14 vittorie e un solo pareggio (2-2 contro il Napoli), mentre il Milan rimane fermo a 57 punti.

Milan, aria di derby

—  

Parlando di derby, come riferito da Tuttosport, l'Inter dopo sei gare vinte, ne ha persi ben quattro e pareggiati due: per loro, in ottica scudetto, basterebbe anche un pareggio, ma l'obiettivo di Chivu è battere il Diavolo. Guardando il cammino alla stracitadina, il Milan ha avuto la settimana libera e Allegri ha voluto effettuare una doppia sessione di allenamento, mentre l'Inter ha giocato in Coppa Italia martedì contro il Como.

LEGGI ANCHE

Il centro sportivo nerazzurro però, in questi giorni, non è stato comunque mai vuoti: presente anche Bonny, il cui ritorno in gruppo è previsto per oggi. Un recupero molto fondamentale per Chivu, che avrà un cambio in attacco e permetterà alla sua squadra di ritornare al classico 3-5-2 con Thuram e il giovane Pio Esposito.

Anche a Milanello, ovviamente, non sarà una giornata semplice: quest'oggi Bartesaghi verrà messo alla prova per capire se potrà essere presente o meno al derby. In caso di forfait, al suo posto Estupinan. Altra piccola differenza rispetto al match di andata è la comunicazione dei due allenatori.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attacco

Allegri, in conferenza stampa, non ha mai abbandonato il suo atteggiamento calmo e riflessivo, mantenendo il focus sulla qualificazioni in Champions League trasmettendo tranquillità dopo le dichiarazioni funeste di Chivu.

Il rumeno, invece, dopo mesi di calma, ha iniziato a rispondere a tono per difendere il suo lavoro e i suoi ragazzi, soprattutto dopo quanto successo in Inter-Juventus.

Leggi anche
Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l’Inter
Milan-Inter, Allegri si affida ai senatori: lo spirito di Modric, Rabiot e Maignan per vincere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA