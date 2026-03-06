Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”
Il centro sportivo nerazzurro però, in questi giorni, non è stato comunque mai vuoti: presente anche Bonny, il cui ritorno in gruppo è previsto per oggi. Un recupero molto fondamentale per Chivu, che avrà un cambio in attacco e permetterà alla sua squadra di ritornare al classico 3-5-2 con Thuram e il giovane Pio Esposito.
Anche a Milanello, ovviamente, non sarà una giornata semplice: quest'oggi Bartesaghi verrà messo alla prova per capire se potrà essere presente o meno al derby. In caso di forfait, al suo posto Estupinan. Altra piccola differenza rispetto al match di andata è la comunicazione dei due allenatori.
Allegri, in conferenza stampa, non ha mai abbandonato il suo atteggiamento calmo e riflessivo, mantenendo il focus sulla qualificazioni in Champions League trasmettendo tranquillità dopo le dichiarazioni funeste di Chivu.
Il rumeno, invece, dopo mesi di calma, ha iniziato a rispondere a tono per difendere il suo lavoro e i suoi ragazzi, soprattutto dopo quanto successo in Inter-Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA