Ormai ci siamo. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan e l'Inter torneranno a sfidarsi: le differenze tra Allegri e Chivu

Ormai ci siamo. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Chivu torneranno a scontrarsi 105 giorni dopo il derby di andata, vinto dai rossoneri grazie ad un gol di Pulisic . Rispetto alla situazione iniziale, tutto è cambiato: l'Inter è prima a ben 10 punti dal Milan grazie a 14 vittorie e un solo pareggio (2-2 contro il Napoli), mentre il Milan rimane fermo a 57 punti.

Milan, aria di derby

Parlando di derby, come riferito da Tuttosport, l'Inter dopo sei gare vinte, ne ha persi ben quattro e pareggiati due: per loro, in ottica scudetto, basterebbe anche un pareggio, ma l'obiettivo di Chivu è battere il Diavolo. Guardando il cammino alla stracitadina, il Milan ha avuto la settimana libera e Allegri ha voluto effettuare una doppia sessione di allenamento, mentre l'Inter ha giocato in Coppa Italia martedì contro il Como.