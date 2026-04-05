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RASSEGNA STAMPA

Napoli-Milan, sfida ad alta quota al Maradona: Allegri contro Conte vale il secondo posto

Allegri contro Conte per il secondo posto: l'analisi alla vigilia di Napoli-Milan
Allegri e Conte si affrontano in Napoli-Milan: duello decisivo per la corsa scudetto e la qualificazione alla prossima Champions League
Redazione PM

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ presenta un'analisi su Napoli-Milan, il big match di Pasquetta che può indirizzare la corsa al vertice. Al 'Maradona', davanti a oltre 50mila spettatori, va in scena molto più di uno scontro diretto: c’è il secondo posto in palio e la possibilità di accorciare sull’Inter.

Il Milan si presenta da secondo a -6 dalla capolista, con un solo punto di vantaggio sul Napoli. Per la squadra di Allegri vincere significherebbe allungare a +4 sui partenopei e rilanciare le ambizioni. Di fronte, però, c’è un Napoli in crescita, reduce da quattro successi consecutivi e deciso al sorpasso.

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Allegri vs Conte

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Sarà l’undicesimo confronto in panchina tra Allegri e Conte: finora sei vittorie per il tecnico azzurro, due per quello rossonero e due pareggi. In campionato all’andata vinse il Milan, mentre in Supercoppa a Riyadh si impose il Napoli.

Attenzione anche al piano tattico: all’andata i rossoneri colpirono in transizione, mentre domani Conte potrebbe riproporre i suoi “Fab Four” con McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka alle spalle di Hojlund. Senza Neres, ma con qualità diffusa. È una notte che può cambiare gerarchie e prospettive. Per il Milan, un crocevia da non fallire.

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