Allegri contro Conte per il secondo posto: l'analisi alla vigilia di Napoli-Milan

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Allegri vs Conte—
Sarà l’undicesimo confronto in panchina tra Allegri e Conte: finora sei vittorie per il tecnico azzurro, due per quello rossonero e due pareggi. In campionato all’andata vinse il Milan, mentre in Supercoppa a Riyadh si impose il Napoli.
Attenzione anche al piano tattico: all’andata i rossoneri colpirono in transizione, mentre domani Conte potrebbe riproporre i suoi “Fab Four” con McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka alle spalle di Hojlund. Senza Neres, ma con qualità diffusa. È una notte che può cambiare gerarchie e prospettive. Per il Milan, un crocevia da non fallire.
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