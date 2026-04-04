Milan, il fattore Modric: qualità e mentalità per il finale di stagione

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Nelle amichevoli con la Croazia ha gestito le energie: pochi minuti contro la Colombia e poco più di un’ora con il Brasile di Ancelotti. È tornato a disposizione con brillantezza fisica e mentale. È questo il dettaglio che può fare la differenza nelle ultime otto partite.
Milan, quale futuro per Luka Modric?—
Per quanto riguarda il futuro, tutto è nelle mani del croato. Nel contratto è presente una clausola di rinnovo automatico, ma la decisione finale arriverà dopo il Mondiale. Modric vuole competere per vincere. E il Milan, per trattenerlo, dovrà presentarsi competitivo in Italia e in Europa. Intanto Allegri si gode il suo leader: nel gran finale, l’esperienza può pesare quanto il talento.
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