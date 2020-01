Pioli: “Ibrahimovic non è il salvatore della patria: dobbiamo fare tutti in più”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto i temi principali di Milan-Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per il 18° turno di Serie A.

Interpellato dai cronisti presenti su quanto convenga, per il suo Milan, affidarsi ad un singolo come Zlatan Ibrahimovic, seppur carismatico, come elemento trascinatore del gruppo, Pioli ha replicato: “Non pensiamo che Ibrahimovic sia il salvatore della patria, non risolve tutti i nostri problemi. Sarà un valore aggiunto nel lavoro, nella quotidianità, presto lo sarà nelle prossime partite”.

“Tutti noi dobbiamo dimostrare di poter fare qualcosa in più rispetto quanto fatto fino ad oggi. Lui è un campione, lo dimostrerà ancora, ha voglia, passione di fare il suo lavoro nel miglior modo possibile. Ma è la squadra che deve fare molto meglio rispetto quanto fatto nell’ultima prestazione”, ha concluso il tecnico. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

