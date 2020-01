Pioli: “Ibrahimovic si è presentato bene: attento e curioso. Ma ci vorrà tempo”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto i temi principali di Milan-Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per il 18° turno di Serie A.

Interpellato dai cronisti presenti sul primo impatto di Zlatan Ibrahimovic nell’universo rossonero, Pioli ha sottolineato: “Si è presentato bene, sia nelle dichiarazioni che ha fatto, sia come atteggiamento nei primi giorni di lavoro con la squadra. È molto attento, credo che in questo momento sia molto curioso. Deve capire le dinamiche, le situazioni, il nuovo allenatore. Sta prendendo possesso del suo spazio, ma ci vorrà un po’ di tempo”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

