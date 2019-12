Nesta e Inzaghi, dal Milan a Benevento-Frosinone in Serie B

NEWS MILAN – Da compagni di squadra e compagni di grandiose vittorie, ad allenatori emergenti in cerca di un posto in Serie A. Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta, rispettivamente allenatori di Benevento e Frosinone, preparano il big match di sabato in Serie B, una partita che ha il sapore di derby.

Al momento, a livello di classifica, chi se la passa meglio è Filippo Inzaghi con il suo Benevento. I campani guidano la cadetteria con 37 punti in classifica, spediti verso il traguardo promozione. Per quanto riguarda il Frosinone di Nesta, dopo una partenza frenata, stanno arrivando i risultati di cui tutti si aspettavano. I Ciociari sono terzi a quota 26 punti con il medesimo obiettivo del Benevento: la promozione.

Nesta e Inzaghi ne hanno vissute tante insieme, dalle vittorie alle sconfitte, tra alti e bassi. La caratteristica distintiva non è però cambiata, è la vittoria. Sabato saranno uno di fronte all'altro, ognuno per la sua strada, ma con il medesimo obiettivo che contraddistingue un campione.

