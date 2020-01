Milan-Udinese, ecco 8 curiosità sul ‘lunch match’ di San Siro

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

La 20° giornata, la prima di ritorno, alla ricerca della prima vittoria a San Siro in campionato nel 2020. Dopo la qualificazione in Coppa Italia, i rossoneri giocano ancora in casa e aspettano l’Udinese, capace di sorprendere il Diavolo all’esordio di questa Serie A. Un avversario in risalita, al di là del recente e pesante ko di Torino, da battere per continuare nella rincorsa. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 12.30, andiamo a scoprire 8 curiosità legate alla gara.

SCONTRI DIRETTI

1- Questo sarà il 90º confronto in Serie A tra Milan e Udinese: guidano i rossoneri con 39 vittorie a 17; completano il bilancio 33 pareggi.

STATISTICHE GENERALI

2- Milan e Udinese sono due delle tre squadre che hanno tenuto la porta inviolata di più in questa Serie A: 7 a testa, alla pari dell’Inter.

FOCUS GIOCATORI

3- Con una vittoria del Milan, Ibrahimović diventerebbe il giocatore più veloce a raggiungere le 150 vittorie in Serie A nell’era dei tre punti (222 gare); record attualmente detenuto da Cambiasso (230). E dopo la prossima rete, l’attaccante svedese supererà Trezeguet al decimo posto – in solitaria – dei migliori marcatori stranieri in Serie A (attualmente sono appaiati a quota 123 gol).

4- Nell’unica sua sfida di campionato giocata contro l’Udinese in maglia rossonera, Ibra ha segnato un gol e fornito un assist nel pirotecnico 4-4 di gennaio 2011.

5- Bonaventura ha segnato due gol e fornito un assist nelle sue ultime cinque partite di Serie A contro l’Udinese, reti però arrivate alla Dacia Arena.

6- L’ultimo gol di Romagnoli in Serie A è stato realizzato contro l’Udinese, arrivato al 97′ e valso il successo per 1-0 del novembre 2018.

7- Anche l’ultima rete di Krunić in Serie A è stata realizzata proprio all’Udinese nell’aprile 2019.

FOCUS ALLENATORI

8- Stefano Pioli ha vinto sei dei sedici da allenatore in Serie A contro l’Udinese; completano il bilancio cinque pareggi e cinque sconfitte.

