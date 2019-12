Milan sui social – Le foto dell’allenamento del venerdì

ULTIME MILAN – Settimana di lavoro quasi alla fine per i rossoneri di Stefano Pioli. Domani sarà tempo di rifinitura e domenica, all’ora di pranzo, si giocherà Atalanta-Milan, partita fondamentale per il Diavolo, per provare a rialzarsi subito e continuare la striscia positiva contro una diretta concorrente. Oggi, a Milanello, si è svolto il consueto allenamento. Facce distese per i giocatori milanisti, ma anche molto concentrate. Il Milan ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, alcuni scatti che ritraggono i calciatori rossoneri impegnati durante l’allenamento che confermano il clima sereno in casa Milan. Foto pubblicate con la seguente didascalia: “Com’è stato il tuo venerdì?”

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android