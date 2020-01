Milan, si ferma Biglia: per lui un mese di stop

NEWS MILAN – Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Lucas Biglia che dovrà stare ai box per circa un mese. L’argentino non è nuovo a questo tipo di infortuni e in due stagioni e mezzo ha già saltato ben 27 gare per problemi fisici. Per l’ex Lazio è la terza e quasi certamente ultima stagione con la maglia del Milan visto il contratto i scadenza il prossimo giugno. Per Bennacer, che comunque è già il titolare in mezzo al campo, un rivale in meno per le prossime scelte di Stefano Pioli. Nelle prossime settimane potrebbe lasciare il Milan Mattia Caldara: ecco le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android