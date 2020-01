Milan-Sampdoria, effetto Ibrahimovic: verso i 60 mila spettatori

MILAN-SAMPDORIA – L’entusiasmo che ha portato nell’ambiente rossonero il suo arrivo è stata una manna dal cielo. Da anni in casa Milan non si respirava quest’aria di gioia, di entusiasmo e di carica positiva. Il migliaio di tifosi che ieri ha abbracciato Zlatan Ibrahimovic fuori da Casa Milan sono solo una piccolissima parte di quelli che lo rivedranno – forse già in campo – lunedì pomeriggio a San Siro. Sono attesi, infatti, circa 60 mila spettatori per la gara contro la Sampdoria, superando così anche quelli presenti contro il Sassuolo a dicembre per la festa dei 120 anni del club. L’effetto Ibra si vede anche sui social del Milan: ecco i dati>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android