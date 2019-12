Milan, Rossi al veleno: “No alle scorciatoie: serve programmazione”

NEWS MILAN – Direttamente ai microfoni de “Il Giornale“, ha parlato di Milan l’ex attaccante rossonero Paolo Rossi, commentando le scelte dirigenziali finora adottate: “Il club non è riuscito a ricreare una squadra all’altezza delle prime posizioni. Hanno provato a prendere qualche scorciatoia, ma non funziona così: servono programmazione e tempo”.

Sul mercato, queste le dichiarazioni di Paolo Rossi: “Non serve prendere dieci giocatori di medio livello ogni anno, ma due buoni elementi a stagione per puntellare l’organico. Si guardi come lavora l’Atalanta. Quella bergamasca è una realtà da anni. Fanno sempre la scelta giusta, dalle giovanili fino alla prima squadra. L’allenatore è bravo, tutto funziona al meglio. Con la programmazione si è stabilizzata, con merito, fra le prime forze in Italia. Ritengo sia perfino la squadra migliore del 2019”.

Oltre all’ex Pallone d’Oro, anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è espresso sul periodo che sta attraversando il Milan e sull’imminente arrivo di Ibrahimovic: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android