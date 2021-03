Milan, Kjaer: “Se vinciamo contro lo United possiamo farlo contro tutti”

Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, si è mostrato carico per il match di Europa League di domani. Le sue dichiarazioni

Renato Panno

Milan-United, parla Kjaer

Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, si è mostrato carico per il match di Europa League di domani. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV':

Sul percorso fatto finora

"Vinciamo o perdiamo insieme. Dalla partita contro il Rio Ave fino all'andata contro il Manchester abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti. Fare una partita così non era facile, ma se non facciamo lo stesso domani è come se non avessimo fatto niente".

Sul gruppo

"Abbiamo un gran gruppo. Ci sono grandi personalità ma abbiamo tutti la stessa mentalità. Lavoriamo e andiamo avanti. La partita di domani va affrontata tutti insieme".

Sui recuperi del Manchester United

"Loro hanno qualità anche senza i giocatori che hanno recuperato per domani. Abbiamo lavorato bene come squadra, siamo stati un gruppo unito in tutti gli aspetti del gioco. La nostra mentalità, il modo di lavorare è sempre uguale".

Sulla voglia di continuare a fare bene

"Abbiamo fatto una crescita, insieme. Quello che ho sentito nel percorso è che non siamo mai stati soddisfatti. Ancora non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto punti più di tutti nel 2020 ma non conterà nulla se non finiremo bene negli ultimi mesi. Adesso è un momento decisivo, abbiamo avere la stessa fame e voglia".

Ancora sul match

"Mancano 90 minuti, dobbiamo fare una prestazione ottima. Quando abbiamo preso il Manchester ci siamo detti che andava benissimo perché vogliamo incontrare i migliori. Lo United è una delle migliori in Europa League e se vinciamo contro loro possiamo farlo contro tutti".