Milan, Ielpo: “Buffon come Maldini? Paragone forzato”

NEWS MILAN – Con la maglia da titolare in Sampdoria – Juventus, Gianluigi Buffon raggiunge ufficialmente Paolo Maldini in testa alla classifica dei giocatori con il maggior numero di presenze in Serie A. Sono ben 647 i gettoni del portiere bianconero e dell’ex difensore del Milan. Un record destinato ad essere superato da Buffon, rientrato in Italia dopo l’anno al PSG anche con la prospettiva di superare Maldini stesso.

Sono arrivate ovviamente le congratulazioni degli addetti ai lavori, oltre che dei grandi ex del nostro calcio, ma non tutti vedono paragonabili i due giocatori e i rispettivi record. Intervistato a “Radio24“, Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato in questo modo della vicenda: “Buffon 647 presenze come Maldini? È un record un po’ cercato, un po’ forzato, però è sempre il miglior portiere del calcio italiano”.

