Verso Sampdoria-Juventus: Buffon supererà Maldini per presenze in Serie A

NEWS JUVENTUS – Domani, alle ore 18:55, a ‘Marassi‘ si disputerà Sampdoria-Juventus, anticipo della 17^ giornata di Serie A. I bianconeri dovranno rinunciare a Wojciech Szczęsny, portiere titolare, e, pertanto, schiereranno tra i pali il veterano Gianluigi Buffon, classe 1978, tornato alla Juventus dopo un anno trascorso nella fila del PSG.

Domani quindi Buffon totalizzerà la sua 7^ presenza nel campionato in corso: un gettone che gli consentirà, dunque, di toccare quota 648 partite totali in Serie A tra Parma e, appunto, Juventus. Buffon supererà Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan e leggenda rossonera sul terreno di gioco, primatista assoluto, già raggiunto domenica scorsa a 647 in occasione di Juventus-Udinese 3-1.

Dietro di loro, Francesco Totti (619), Javier Zanetti (615) e Gianluca Pagliuca (592).

