Maldini: “Il Milan è come una seconda famiglia”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan, ha parlato a ‘San Siro‘ in occasione della festa di Natale del settore giovanile del club rossonero: “Il Milan è come una seconda famiglia – ha detto Maldini, così come riportato da ‘MilanNews.it‘ -. La gioia che ho visto negli occhi dei ragazzi, l’ho vissuta anche io quando ero ragazzo. L’idea è di dare un supporto ai ragazzi del settore giovanile”.

Alla festa di Natale delle giovanili del club meneghino sono presenti, per la Prima Squadra rossonera, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Alessio Romagnoli e Davide Calabria; per il Milan Femminile, invece, Francesca Zanzi e Valentina Giacinti. Per le ultime di mercato su Donnarumma, continua a leggere >>>

