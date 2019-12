Milan, Conti un passo indietro: a Bergamo tra i peggiori

ULTIME NEWS MILAN – L’umiliante sconfitta rimediata ieri pomeriggio dal Milan sul campo dell’Atalanta ha portato con sé degli strascichi davvero pesanti. Oggi sono usciti dei video che hanno mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri, che hanno accusato la squadra di non avere la minima consapevolezza della figuraccia fatta ieri. Da Calabria che festeggia il proprio compleanno poche ore dopo una debacle storica per i colori rossoneri, al video di Leao in cui beve, fuma e scherza con un suo amico (si è giustificato così…)

Nessuno vuole fare la morale ai calciatori rossoneri – qui le parole di Calabria – sia chiaro, ma è evidente come sembri che perdere in maniera imbarazzante e vergognosa come fatto ieri non abbia minimamente scalfito il morale della squadra di Pioli. La cosa più preoccupante è l’atteggiamento avuto anche nel corso dei 90 minuti. Tanti i passi indietro fatti ieri, con la squadra incapace di reagire e di rendersi pericolosa dalle parti di Gollini.

Nelle ultime gare, uno dei più in palla e in forma del Milan era stato Andrea Conti che sembrava avesse finalmente percorso l’uscita del tunnel dentro al quale era finito negli ultimi 2 anni. A Bergamo ha sofferto molto il clima ostile dei suoi ex tifosi e il laterale lecchese è stato certamente tra i peggiori in campo. Ridicolizzato dal Papu Gomez dopo 10 minuti quando la Dea è passata in vantaggio e impreciso in diverse occasioni anche nella ripresa. Insomma, è stato un calvario il ritorno a Bergamo.

La sosta per schiarire le idee e cercare di tornare contro la Sampdoria il 6 gennaio con un atteggiamento completamente diverso e magari con Ibrahimovic in più… Ecco le ultime sullo svedese>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android