Calciomercato Milan – Ibrahimovic si avvicina: le ultime sullo svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahimovic si, Ibrahimovic no. Quella sul futuro dello svedese si sta trasformando in una vera e propria telenovela. Secondo quanto riferisce l’agenzia ‘ANSA’, però, la situazione potrebbe sbloccarsi in tempi molto brevi. Secondo quanto filtrerebbe dall’ambiente rossonero, Ibrahimovic sarebbe pronto ad accettare finalmente l’offerta rossonera dopo la debacle sul campo dell’Atalanta per 5-0. Situazione in evoluzione dunque, ma adesso c’è ottimismo sull’arrivo dell’attaccante classe 1981. In uscita invece c’è sempre Ricardo Rodriguez: il Napoli sembra tirarsi fuori, continua a leggere >>>

