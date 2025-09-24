Zille: “Nkunku? Avere un giocatore che fa un gol del genere è solo positivo per il Milan”

Il Milan di Allegri continua a stupire tutti. Nella serata di ieri, il diavolo ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco con un netto 3-0 grazie ai gol di Gimenez, Nkunku e il solito fenomenale Christian Pulisic. Tra questi 3 nomi, uno ha brillato più di tutti: Christopher Nkunku. L'ex Chelsea, infatti, si è sbloccato segnando in semirovesciata il suo primo gol in maglia rossonera. A parlare della prestazione dell'attaccante francese è stata la giornalista e conduttrice Federica Zille, in diretta su Mediaset nel post partita contro i leccesi. Ecco, di seguito, le sue parole, dove è presente anche un riferimento a Rafael Leao, out per infortunio: