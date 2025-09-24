Corbani (Sì Meazza): “Ecco cosa succede se l’acquisto di San Siro andrà a buon fine”

Luigi Corbani, presidente del Comitato “Sì Meazza”, ha rilasciato delle dichiarazioni sul tema San Siro a Milan e Inter

Ci siamo. Tra giovedì e lunedì il Consiglio Comunale di Milano dovrà decidere se approvare o meno la delibera che riguarda la cessione di San Siro, e le varie aree limitrofe all'impianto, alle due squadre meneghine: Milan ed Inter. Come riferito dal quotidiano 'Repubblica', uno dei tanti nodi emersi ultimamente riguarda, soprattutto, l'affitto della Scala Del Calcio. Affitto che Milan e Inter non dovrebbero più pagare dopo la firma dell'atto notarile di compravendita. In merito Luigi Corbani, presidente del Comitato “Sì Meazza”, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo: