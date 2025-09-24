Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Corbani (Sì Meazza): “Ecco cosa succede se l’acquisto di San Siro andrà a buon fine”

Milan, 'Stop alla vendita di San Siro': l'appello di 200 docenti universitari
Luigi Corbani, presidente del Comitato “Sì Meazza”,  ha rilasciato delle dichiarazioni sul tema San Siro a Milan e Inter
Alessia Scataglini

Ci siamo. Tra giovedì e lunedì il Consiglio Comunale di Milano dovrà decidere se approvare o meno la delibera che riguarda la cessione di San Siro, e le varie aree limitrofe all'impianto, alle due squadre meneghine: Milan ed Inter. Come riferito dal quotidiano 'Repubblica', uno dei tanti nodi emersi ultimamente riguarda, soprattutto, l'affitto della Scala Del Calcio. Affitto che Milan e Inter non dovrebbero più pagare dopo la firma dell'atto notarile di compravendita. In merito Luigi Corbani, presidente del Comitato “Sì Meazza”,  ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo:

Le parole di Corbani su San Siro

—  

"Il corrispettivo pagato dalle squadre nel 2024 come canone annuale è di oltre 13 milioni di euro, la concessione dovrebbe durare fino al 2030, quindi le squadre dovrebbero versare ancora più di 67 milioni"

La cessione dell'impianto rappresenterebbe una vera e propria svolta storica, proprio perchè oltre a decidere le sorti dello stadio, avrà un impatto anche sulle casse del comune milanese. Non resta che aspettare la risposta e vedere che piega prenderà la questione, già molto intricata.

